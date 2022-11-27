نائب رئيس جامعة الإسكندرية: طفرة جديدة في علاج الأورام بأحدث التقنيات

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هناك طفرة جديدة في علاج الأورام بأحدث التقنيات العلاجية بالإشعاع والعلاجات المناعية والموجهة الجديدة، مضيفاً أن الهدف من المؤتمر الدولي العاشر الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة، هو التعريف بطرق العلاج الحديثة للأورام بما يساهم في تقديم الخدمة العلاجية والطبية لمرضى الأورام.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لقسم علاج الأورام والطب النووي بجامعة الإسكندرية، والتي احتضنتها مكتبة الإسكندرية، أن هناك طفرة هائلة وتغيير شامل في علاج الأورام بالمنطقة العربية والأفريقية، خاصة مع التطور السريع في الطرق الجراحية ودخول أجهزة إشعاعية بالغة التعقيد وشديدة الدقة في استهداف الأورام الخبيثة والقضاء عليها.

36 جلسة علمية في احتفالية اليوبيل الفضي

وأكد الدكتور يسري رستم، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أن الاحتفالية شهدت عقد 36 جلسة علمية ودورات تدريبية لصغار الأطباء وورش عمل في العلاج الإشعاعي، وكذلك التدريب على كافة السبل الحديثة المتنوعة في علاج الأورام بأحدث التقنيات العلاجية بالإشعاع والعلاجات المناعية والموجهة الجديدة، والتعرف أيضا على الجديد في جراحات الأورام، ووسائل التشخيص بالأشعة التشخيصية والتشخيص الباثولوجي للأورام.

مشاركة وفد الجمعية الأمريكية للعلاج الاشعاعي

وأشار إلى عقد ندوات تخصصية خلال الاحتفالية في مجال الصيدلة الإكلينيكية والخدمات التمريضية لمرضى الأورام، وورش عمل لشباب الأطباء والفيزيائيين والفنيين والصيادلة للتدريب لاكتساب وتبادل الخبرات مع قرنائهم في مصر والعالم.

شارك فى الإحتفالية وفد الجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي، بصحبة الدكتور تامر رفعت، رئيس قسم العلاج الإشعاعي بجامعة ليولا بشيكاغو، وأساتذة متخصصون من أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد وإنجلترا والسعودية والأردن ولبنان والعراق والسودان، إلى جانب الخبراء المصريين من مختلف الجامعات المصرية، ولفيف كبير من المتخصصين والمعنيين بعلاج الأورام في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.