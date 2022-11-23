جولة سياحية لطلاب جامعة إسكتلندية في معالم الإسكندرية

نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برئاسة شيرين مصطفى، مدير الهيئة، وبالتنسيق والتعاون مع منطقة آثار الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية جولة سياحية، أمس الثلاثاء، لبعض من معالم الإسكندرية السياحية والأثرية لضيوفها من طلاب وأساتذة جامعة إدنبرة في إسكتلندا خلال استضافة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لهم.

تفاصيل جولة الطلاب

وشملت الجولة زيارة مكتبة الإسكندرية والمسرح الروماني وقلعة قايتباي وتم إهداء الزائرين أعلام مصر وحقائب تضم مجموعة من الدلائل والنشرات السياحية.

وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ودعمه الكامل لترويج وتنشيط السياحة في المحافظة.

واستقبلت الهيئة، صباح أول أمس الاثنين، باخرة سياحية على رصيف محطة الركاب البحرية في ميناء الإسكندرية والتي كانت تقل سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة، حيث استقبلتهم بأعلام مصر والنشرات والدلائل السياحية والأثرية، ويتوجه السائحون لزيارة الأماكن السياحية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة، وأصدر المحافظ تعليمات للجهات المعنية بمتابعة وإتمام وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان.