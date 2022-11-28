انخفاض كبير بأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. عيار 21 بـ1440 جنيها

سجلت أسعار الذهب انخفاضا كبيرا في نهاية تعاملات اليوم، إذ سجل الجرام الواحد من عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق 1440 جنيها للبيع و1480 جنيها للشراء وذلك في محلات الصاغة على أن يكون هذا للأسعار بدون مصنعية، وفي أسواق المال سجل 1207 جنيهات.

أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم

سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1646 جنيها للبيع و1691 جنيها للشراء، أما عيار الذهب 22 سجل سعر 1509 جنيهات للبيع و1550 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 1440 جنيها للشراء و1480 جنيها للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ1234 جنيها للبيع و1269 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 960 جنيها للبيع و987 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة

وسجل سعر الجنيه الذهب 11,520 جنيه للشراء و11,840 جنيه للبيع، كما سجل سعر كيلو الذهب 1,645,714 للبيع و11,691,429 جنيه للشراء.

أسعار الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 1,379 جنيه و56.14 دولار أمريكي، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 1,207 جنيه بما يعادل 49.12 دولار؟

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 1,034 جنيه بما يعادل 42.10 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 9,654 جنيه بما يعادل 392.98 دولار.