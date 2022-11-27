ارتفاعات كبيرة في قيمة الذهب.. تعرف على سعر عيار 21

تستمر أسعار الذهب المحلية في تسجيل ارتفاعات قياسية غير مسبوقة رغم حالة التذبذب الواضحة على أسعار الذهب العالمية، حيث إن ارتفاعات الدولار عززت من ارتفاع أسعار الذهب.

ويري محللون ومراقبون في موقع «إنفيستينج» لتداول الأسهم، أن هناك إقبالا على اقتناء الذهب في السوق المحلية منذ نهاية أكتوبر الماضي بعد حالة الاستقرار التي طرأت على الأسعار وسعر الصرف.

وما زال إقبال المواطنين على الذهب مرتفعا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات وصولًا إلى مستويات 19%.

وفي المقابل، شهدت بدائل التحوط من انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم ارتفاعات كبيرة تحول دون اقتنائها نسبيًا من جانب المواطنين على غرار ارتفاع أسعار العقار الذي يُعد أحد مخزونات القيمة.

وقفز سعر الذهب اليوم الأحد في حدود 13 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، وزادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 966 جنيها للجرام، وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 1238.5 جنيها للجرام، وقفز سعر الذهب عيار 21 إلى 1438 جنيها للجرام.

وفي المقابل صعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1445 جنيها للجرام مع اختلاف قيمة المصنعية من مكان لآخر، بينما يعد هذا العيار غير شائع في التداول في سوق الصاغة.

وعن سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية فقد ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 11 ألفا و560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا.

أسعار الذهب عالميا

في نهاية تعاملات الجمعة، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب بنحو 0.5%، ما يعادل 8.4 دولار، ليصل إلى 1754 دولارًا للأوقية.

وفي المقابل استمرت حالة التباين بين الأسعار الفورية والعقود الآجلة، حيث تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.03%، ليسجل 1754.54 دولار للأوقية.