سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة

يواصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، صعوده في محلات الصاغة في بداية التعاملات الصباحية، ليستقر عند 1475 جنيه للبيع، أما الشراء فوصل لنحو 1495 جنيها، وفي أسواق المال سجل انخفاضا لنحو 1220 جنيها، ما يعادل 49.58 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

ووصل سعر الذهب عيار 24 اليوم للبيع 1686 والشراء 1709 جنيهات، وعيار 22 وصل إلى 1545 للبيع أما الشراء 1566 جنيها، فيما وصل عيار 18 وصل للبيع 1264 والشراء 1281 جنيها، وعيار 14 ارتفع هو الآخر ليسجل 983 جنيها للبيع، والشراء بـ997 جنيها، وعيار 12 للبيع 843 جنيها أما الشراء 854 جنيها.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم للبيع 1,685,714 والشراء 1,708,571 جنيه، وجاء سعر الأونصة اليوم للبيع 52,426 والشراء 53,137، وسعر الجنيه الذهب وصل للبيع 11,800 شراء 11,960 جنيه.

الذهب في أسواق المال

وسجل عيار 24 نحو 1394 جنيها، ما يعادل 56.66 دولار، وعيار 22 وصل إلى 1278 جنيها ما يعادل 51.94 دولار، وعيار 18 استقر عند 1045 جنيها ما يعادل 42.50، وعيار 14 وصل لـ813.05 جنيه ما يعادل 33.05دولار أمريكي.

ووصل عيار 12 لـ696.90 جنيه ما يعادل 28.33 دولار أمريكي، وعيار 9 وصل إلى نحو 522.67 جنيه ما يعادل 21.25 دولار، وأوقية الذهب وصلت لنحو 43,347 جنيه ما يعادل 1,762، وسعر الجنيه الذهب 9,757 جنيه ما يعادل 396.62، وسعر الكيلو الذهب 1,393,793 جنيه ما يعادل 56,65 دولار أمريكي.