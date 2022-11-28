وزير السياحة يؤكد لنظيره السعودي الحرص على تنسيق آليات العمل بين البلدين

استهل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءاته الرسمية بعقد لقاءين مع كل من وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، وزيرة الدولة للسياحة بالبرتغال السيدة Rita Marques، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية والبرتغال في مجال السياحة والآثار.

وخلال لقائه مع وزير السياحة السعودي بحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، جرى التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي تشهد تعاونا في العديد من المجالات، ولا سميا السياحة والآثار، وجرى مناقشة تنفيذ برامج تسويقية مشتركة بين البلدين تستهدف الأسواق البعيدة والتعاون بصورة أكبر لإعداد خطة تدريب وبرنامج عمل مشترك لعام 2023 للعاملين بالقطاع السياحي والفندقي.

تنسيق آليات العمل بين البلدين

ومن جانبه، أكد وزير السياحة والآثار الحرص على تنسيق آليات العمل بين البلدين لخلق مزيد من فرص التعاون من خلال تنظيم برامج سياحية مشتركة، لافتا إلى أهمية استمرار العمل بين الفرق الفنية من الجانبين في سبيل وضع المقترحات والاستعداد لعقد اجتماعات لمناقشتها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأكد وزير السياحة السعودي أهمية التعاون بين مصر والسعودية لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يساهم في حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمية.

بحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المنظومة السياحية

وتناول لقاء أحمد عيسى مع وزيرة الدولة للسياحة بالبرتغال والسيد Filipe Silva مدير مجلس السياحة الوطني بالبرتغال (National Tourism Board)، بحث تعزيز سبل التعاون لزيادة الحركة السياحية الوافدة من دولة البرتغال إلى مصر، بالإضافة إلى بحث تبادل الخبرات بين البلدين في مجال إدارة المنظومة السياحية والاستفادة من خبرات دولة البرتغال في هذا المجال ولاسيما في قطاع الضيافة والفندقة، وجرى بحث سبل تفعيل الشراكة في مجال التدريب السياحي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين.

وحضر اللقاءان يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومحمد محمود فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.