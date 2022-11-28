توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية والبرتغالية

وقع الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وريكاردو كوندي، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء البرتغالية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبرتغال

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»- أن مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى البرتغال، تهدف إلى تنمية ودفع تبادل المعرفة وتوطين التكنولوجيات الخاصة بالفضاء بين البلدين، وكذا تدريب وتأهيل الكوادر على المستويات الوطنية والإقليمية وخاصة الأفريقية.

سبل التعاون في الفضاء بين مصر والبرتغال

وناقش الدكتور شريف صدقي مع رئيس مجلس إدارة الوكالة البرتغالية سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء والتكنولوجيات والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات والقدرات البرتغالية في هذا الصدد.

تنسيق مصري برتغالي

وفي هذا الإطار، أشار السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، إلى أن زيارة رئيس وكالة الفضاء المصرية قد تضمنت أيضا لقاءات بعدد من مسئولي مركز الهندسة والتطوير البرتغالي CEiiA المعنيين بالفضاء والطيران والمسح البحري، حيث تعرف على القدرات العلمية والفنية التي يمتلكها المركز باعتباره أحد أهم المراكز البحثية في مجال الفضاء في البرتغال، فضلاً عن التعرف على قدرات المركز التصنيعية للأقمار الصناعية بمختلف أحجامها وكذا قدراته الهندسية في مجال التصميم والإنتاج.

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والبرتغال

وأكد السفير وائل النجار أن توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الفضاء بين البلدين يعد خطوة جديدة في طريق دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين كل من مصر والبرتغال، كما تضع مذكرة التفاهم الأساس للتعاون في مجال البحث العلمي والهندسي في أحد أكثر المجالات التكنولوجية تعقيدا وتطورا.