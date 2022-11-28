اقرأ في عدد «الوطن» غدا: غاز مصر.. حقول الخير «تكفي وتفيض»

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تحقيق الاكتفاء الذاتي وطفرة في التصدير لدعم الصناعة الوطنية

غاز مصر.. حقول الخير «تكفي وتفيض»

القضاء على «طوابير الأنابيب».. وقرى «حياة كريمة» أبرز المستفيدين من توصيل الغاز للمنازل.. و«البترول»: 60 مليون مواطن يحصلون على الخدمة

تحويل السيارات إلى «الغاز».. راحة للمواطن وتخفيض لاستهلاك السولار والبنزين

مصر على خريطة الغاز العالمية: اكتفاء ذاتي منذ 2018 وزيادة الصادرات 770% فى 2021

خبراء: تشغيل محطات الإسالة بكامل قوتها كلمة السر في معدلات التصدير الكبرى.. والدولة تستهدف الوصول إلى 8 ملايين طن قريباً

«الطاهري»: ما ظهر على «القاهرة الإخبارية» 40%‎ فقط من قدرتها وستكون رقم واحد إقليميًا في 2023

«السيسي» يوجِّه باستغلال تمويلات «قمة المناخ» لصالح التنمية والارتقاء بأحوال المواطنين

الرئيس يطالب بسرعة تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من يناير

«الثانوية»: الامتحانات «أوبن بوك».. و15% أسئلة مقالية

«حجازي»: التصحيح إلكتروني.. ونموذج امتحان تدريبي على موقع الوزارة بعد إجازة نصف العام

البنك المركزي: ارتفاع معدلات الشمول المالي بنسبة 131% منذ 2016

39.6 مليون مواطن لديهم حسابات بنكية.. و34% يستقبلون التحويلات المالية رقمياً

الصفحة الثانية

ندوات لـ«حياة كريمة» بالجامعات لحث الطلاب على العمل التطوعى

«المالية»: اقتصادنا قادر على النمو

حوار مجتمعي بـ«منشأة القناطر» لمعرفة طلبات المواطنين من المبادرة الرئاسية

ديسمبر.. بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

«الإسكان»: «عمرو بن العاص» يخفف الضغط عن «الهرم وفيصل»

«الصحة»: تستهدف تطعيم الصغار من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان

«القوى العاملة»: مشروع قانون العمل يحقق التوازن وزيادة الإنتاج

28% زيادة فى أعداد السياح للأقصر بعد افتتاح طريق الكباش

رئيس «تسويق السياحة»: الموسم الشتوى جيد جداً

طبيب أسنان يحترف «كمال الأجسام»: اختار حلمك

أمين إسكندر.. المناضل النبيل

الصفحة الثالثة

«اتصالات مصر» تشارك في معرض «كايرو آي سي تي» بشعار Leading Change

خبراء: التكنولوجيا طوق النجاة لمواجهة الأزمات الاقتصادية

«الخارجية»: نتطلع لتحقيق الاستقرار للأشقاء في ليبيا

«الصحة» تطلق استراتيجية ترشيد استخدام المضادات الحيوية

«عبدالغفار»: تنقسم لـ3 مراحل وننسق مع جميع الجهات.. و«الصحة العالمية»: ندعم الخطط

وزراء ومحافظ الجيزة يتابعون مشروع تحويل المخلَّفات إلى كهرباء

«آمنة»: نقلة كبيرة.. و«شاكر»: فرصة للاستثمار.. و«صلاح»: توجيه رئاسى

«الشيوخ» يلغي «التصالح في البناء» وإحالة الحالات للقانون الجديد

«الري»: إزالة 70 ألفاً و819 حالة تعدٍّ على النيل في 13 شهراً

«فؤاد»: استرداد ما دُفع في الطلبات المرفوضة ويمكن إعادة تقديمها.. و30 يوماً للتظلمات

«الطاهرى»: «القاهرة الإخبارية» ستكون رقم واحد في المنطقة 2023

رئيس قطاع الأخبار بـ«المتحدة»: محتوى القناة حتى الآن يشكل 40% فقط من قدراتها

«البنتاجون» يدرس تزويد أوكرانيا بأسلحة تتخطى الخطوط الروسية

متحدث «الكرملين»: نرحب بعرض الفاتيكان توفير منصة تفاوض لحل النزاع مع «كييف»

تدريس محتوى «سماحة الأديان» بالجامعات في «الفصل الثاني»

الصفحة الرابعة

تحقيق الاكتفاء الذاتي وطفرة التصدير لدعم الصناعة الوطنية وإنهاء عهد انقطاع الكهرباء

حقول الخير «تكفى وتفيض» كلمة السر في طفرة التصدير

خبراء: تشغيل محطات الإسالة بكامل قوتها

«عبدالمعطي»: الدولة تستهدف الوصول إلى 8 ملايين طن صادرات قريباً.. و«يوسف»: مصر استعادت مكانتها في تصدير الغاز بعد توقفه تأثراً بأحداث 2011

مصر على الخريطة العالمية.. اكتفاء ذاتي منذ 2018 وزيادة الصادرات 770% في 2021

«البترول»: نحتل المركز الثانى للإنتاج على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط والـ14 عالمياً.. وزيادة الصادرات أسهمت في توفير العملة الصعبة

الصفحة الخامسة

مصر تودع طوابير الأنابيب.. وقرى «حياة كريمة» أبرز المستفيدين

«البترول»: 60 مليون مواطن يحصلون على خدمات الغاز المنزلى على مستوى الجمهورية.. ورئيس «إيجاس»: الخدمة دخلت 118 قرية وجارٍ تنفيذ شبكات بـ 515 وإدراج 796 بالخطة

تحويل «السيارات للغاز».. تخفيض لاستهلاك السولار والبنزين

انتهاء حقبة «انقطاع الكهرباء» بعد إحلال الغاز بدلاً من المازوت

رئيس «كارجاس»: افتتاح محطتين جديدتين لخدمة 3 آلاف سيارة يومياً من خلال موزعي شحن و4 نقاط تموين

تشغيل المحطات بالغاز ساهم في تقليل انبعاثات الكربون

د. محمد سعد الدين: زيادة الصادرات تدعم الدخل القومي.. وأسعار الغاز العالمية ارتفعت 8 أضعاف

رئيس جمعية «مستثمري الغاز»: الصادرات وصلت 4 مليارات دولار خلال الـ3 شهور الأخيرة

السوق الأوروبية أفضل مستوردي الغاز المصري المسال.. وبعنا المليون وحدة حرارية بـ30 دولاراً بدلاً من 4 دولارات

من محنة «كورونا والحرب» تولد منحة «الغاز المصري»

الصفحة السادسة

حبات من نور.. تأخذك إلى عالم الوصل والعشق الإلهي

أنيس الذاكرين وصلاة العاشقين

«الواحى» أقدم تجار الحسين:

أبيع علاج القلوب.. وأجري «عند الله»

«كوك وأبنوس وزيتون وعظم»: خامات عظيمة و«الذِّكْر» أعظم

«الكهرمان» الأغلى.. و«الكوك» و«اليسر» الأكثر انتشاراً

«محمد»: مصر بلا منافس في الصناعة ونصدِّر للخليج

«أسامة».. حياته اتغيرت بعد 3 ساعات ذكر متواصل

صنعتها «فاطمة الزهراء» من الحصى وحملها «الأقباط» لجمع الشمل

قانون «هالة»: اللي يحب النبي يسبّح بـ«العقيق».. ويستغفر بـ«اليسر»

الصفحة السابعة

«اتصالات مصر» تشارك في معرض «كايرو آي سي تي» بشعار «Leading Change»

نيابة عن رئيس الجمهورية.. وزير الاتصالات يفتتح فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التصنيع ManuTech

75% من الموظفين يدعمون استخدام الروبوتات في الإنتاج

خبراء: التكنولوجيا والاعتماد على حلول التحول الرقمي طوق النجاة لمواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات الراهنة

CIB يطلق حملة لدعم الشركات الصغيرة

«المفتي»: الذكاء الاصطناعي سيساعد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة

الصفحة الثامنة والأخيرة

«ميسي» في ورطة و3 فرص أمام المغرب وتونس تنتظر رصاصة الرحمة الأمل في الصعود يغازل منتخبات المجموعة الخامسة والخروج يطارد الكبار

«ست الحبايب.. يا حكيمي» «سيدة المونديال».. وراء كل مكافح أم عظيمة

الأدب فضلوه على اللعب

الكاميرون تنتصر للأخلاق رغم «الثلاثية» وغانا تتألق على حساب كوريا الجنوبية

مواجهة «سياسية» بين أمريكا وإيران.. ووداع مشرِّف ينتظر قطر