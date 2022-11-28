برنامج «8 الصبح» على DMC يبرز عدد «الوطن» عن تطورات مبادرة قوائم الانتظار

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، المُذاع على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «تكليفات رئاسية للحكومة بمتابعة تطورات مبادرة قوائم الانتظار للتخفيف عن المواطنين».

كما أبرز البرنامج، موضوع «الوطن» الذي جاء بعنوان: «التضامن»: خفض أعداد مؤسسات الرعاية مقابل زيادة أعداد الأسر الكافلة.