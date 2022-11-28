رئيس التحرير

أحمد الخطيب

برنامج «8 الصبح» على DMC يبرز عدد «الوطن» عن تطورات مبادرة قوائم الانتظار

كتب:

هاجر عمر
10:16 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
برنامج 8 الصبح يبرز ملف «الوطن»

برنامج 8 الصبح يبرز ملف «الوطن»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، المُذاع على قناة dmc، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بعنوان «تكليفات رئاسية للحكومة بمتابعة تطورات مبادرة قوائم الانتظار للتخفيف عن المواطنين».

كما أبرز البرنامج، موضوع «الوطن» الذي جاء بعنوان: «التضامن»: خفض أعداد مؤسسات الرعاية مقابل زيادة أعداد الأسر الكافلة. 

اقرأ المزيد:

اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «المستشفيات الجامعية.. يد الدولة لحماية الغلابة»

«الوطن.. يبقى وطنا»

برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن».. «حياة كريمة مبادرة صديقة للبيئة»

اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحياة في الريف «كريمة وصديقة للبيئة»

السفارة اليمنية لـ«الوطن»: فيلم «العملية 9000» وثائقي مهم لتأريخ ثورة اليمن

جورج وسوف بعد نجاح حفله بالأمس لـ«الوطن»: مصر وشعبها لهم محبة في قلبي

البابا تواضروس لـ«الوطن»: أشكر تعبكم وجهدكم في ملف «عطية الله لمصر والكنيسة»

متحدث «الأرثوذكسية» يشيد بملف الوطن عن «البابا تواضروس»: أُعد باحترافية

«الوطن» في جولة داخل كاتدرائية سانت كاترين.. «هنا يرقد جثمان آخر ملوك إيطاليا»
بقلم هاجر عمر