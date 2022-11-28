برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» عن المستشفيات الجامعية: «حماية الغلابة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية منة فاروق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالمستشفيات الجامعية، بعنوان «المستشفيات الجامعية.. يد الدولة تحمي الغلابة»، والآخر «18 مستشفى تخدم 2 مليون مواطن سنويًا».

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي عبداللطيف وهبة، إنّ التعليمات والتوجيهات التي تم تنفيذها في المستشفيات على مدار أكثر 5 سنوات، أزالت الفروق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والمؤسسات العلاجية التابعة للتأمين الصحي، مشيرًا إلى أنّه كان هناك حالة من الانفصام بين تلك الجهات، والآن نشهد تطورا كبيرا بهم، حيث أصبح يحق للمريض الذي يصيبه أمر طارئ، الدخول إلى أقرب مستشفى.

مستشفى قصر العيني مؤسسة تعليمية كبرى

وأضاف «وهبة»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ مستشفى قصر العيني مؤسسة تعليمية كبرى في الدولة، ويقصدها المواطنين كافة من مختلف المحافظات بمصر، متابعًا: «يُحسب لقصر العيني أنّ الطاقم الطبي بكلية طب جامعة القاهرة، يعملون لصالح المواطنين في المستشفى».