الكاتبة داليا عبدالرحيم تكشف أسماء 21 قيادة إخوانية مرتبطة بقضية غسيل أموال في فرنسا

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم علي، رئيس تحرير البوابة نيوز، إن فرنسا أدركت خطر جماعة الإخوان الإرهابية من خلال، وزارة الداخلية الفرنسية ومصلحة الضرائب.

مصلحة الضرائب الفرنسية

وأضافت خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «مصلحة الضرائب الفرنسية تجري تحقيقا للفساد المالي للتنظيم الدولي من خلال شركات الأوف شور أو غسيل الأموال وهي قضية غسيل أموال لـ 21 قيادة إخوانية داخل تنظيم الإخوان في فرنسا تحت مظلة شركات الأوف شور أو غسيل الأموال، ويكون إنشاؤها في جزر الكاريبي ويكون لها أفرع في أوروبا، والسلطات الفرنسية اكتشفت حجم أموال رهيب للغاية يجري تحويله في تحويلات بنيكة لقيادات وتضع السلطات الفرنسية يدها عليها».

أسماء القيادات

وكشفت أسماء القيادات التي وصلت إليهم السلطات الفرنسية في التحقيقات، وهم: «عمار الأصفر رئيس مسلمي فرنسا، محسن ناغوزو نائب الرئيس المكلف بالإصلاح، عكاشة بن أحمد أمين عام، سليم كوجن أمين الصندوق، ناصر كحول نائب الأمين العام المكلف بالفعاليات، الحاج تهامي بريز عضو المكتب الوطني للعلاقات العامة، مراد جبيلي عضو المكتب الوطني المكلف بالتربية، هالة الخمسي عضو المكتب الوطني المسؤولة عن التعريف بالإسلام، مختار سريقات عضو المكتب الوطني المكلف بالتعليم، كاميليا سرحان عضو المكتب الوطني المكلفة بالأسرة، كريم منهوج عضو المكتب الوطني المكلف بالمناظرات الاجتماعية، قطبي عبدالكريم مكلف بمهام الوفود، مريم بركان مكلفة بمهام التنشئة الدينية، أنس الصغروني مدير بمهام الشباب، بشير بو زوغر المندوب إقليمي، سحنون كراد مندوب إقليمي، جمال ذكري مندوب إقليمي، مروان الباخور مندوب إقليمي، بشار الصعيدي مندوب إقليمي، أنور العلمي مندوب إقليمي، هيثم هزاع مندوب إقليمي».