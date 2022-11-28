ضبط عاطل بحوزته 1000 لفة هيروين في حملة أمنية بكفر الشيخ

نجح رجال المباحث بقسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في ضبط عاطل يقوم بترويج الهيروين بأحياء مدينة دسوق، وتم ضبطه متلبسًا وبحوزته 1000 لفافة هيروين يقوم بتوزيعها على زبائنه ومبلغا ماليا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد إبراهيم عصام مشرف، مأمور قسم شرطة دسوق، بتلقيه معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائي بالمديرية ومباحث قسم شرطة دسوق، بقيام عاطل بالترويج للمواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه يدعى «م.ك.ع.م»، 39 عاماً، عاطل يُقيم بمدينة دسوق، يقوم بترويج الهيروين على زبائنه بأحياء المدينة والمدن والقرى المجاورة، وبعد تقنين الإجراءات تم ضبطه متلبساً وبحوزته 1000 لفة هيروين، ومبلغ 560 جنيهاً من حصيلة بيعه الهيروين أثناء القبض عليه.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرير محضرا بالواقعة برقم 14355 جنايات قسم شرطة دسوق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق بدسوق قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح محمد عبد العظيم، المحامي بالنقض، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه يُعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بداية من المشدد 3 سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.