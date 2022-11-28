جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المستوى الرفيع في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، موعد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المستوى الرفيع، التي من المقرر أن تنطلق خلال شهر ديسمبر المقبل.

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المستوى الرفيع

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر بدء امتحانات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المستوى الرفيع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 11 و12 و13 ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية، لطلاب الصفوف الآتية: «الرابع والخامس والسادس الابتدائي، الأول والثاني الإعدادي، الأول والثاني الثانوي، أما مادة مستوى رفيع لغة فرنسية ستكون لطلاب الصف الأول والثاني الإعدادي».

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكد المصدر، أنه جرى إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية بكفر الشيخ، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما جرى التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على سلامة الطلاب.