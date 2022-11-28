تأجيل محاكمة شقيقين بتهمة قتل عمهما لخلافات على قطعة أرض بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم الاثنين، بتأجيل محاكمة شقيقين متهمين بقتل عمهما، بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية، لجلسة 30 نوفمبر.

مقتل شخص على يد شقيقين

تعود أحداث القضية رقم 1987 لسنة 2022 جنح مركز القرين، والمقيدة برقم 1521 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام «عادل ر. أ. م.»، وشقيقه «بهاء»، بقتل المجني عليه «عبده عبد الحميد محمد إسماعيل» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتبين أن المتهمين استخدموا أدوات «عصي خشبية»، وتربصا بالضحية في المكان الذي علما بمروره به، وما إن أبصرا تواجده حتى قام الأول بافتعال مشادة كلامية معه، على إثر الخلافات القائمة بينهم.

وتبين أن المتهم الأول اعتدى على المجني عليه بالضرب على رأسه، حتى هوى وسقط مغشيا عليه، ووالى الثاني ذلك فأحدثا إصابته برأسه، التي أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وذلك بسبب الخلافات بين المجني عليه والمتهمين حول قطعة أرض زراعية، وحرروا محاضر ضد بعضهم، وأحيلت إلى المحكمة، ثم تصالحوا بعد جلسة صلح عرفية، إلا أن المتهمين تربصا بالمجني عليه وقتلاه.

ضبط المتهمين وتحويلهم للمحكمة

وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق.