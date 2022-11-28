أصالة عن حفلها في موسم الرياض: حفل أحلامي

أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير الذي أحيته ضمن حفلات موسم الرياض ورفع شعار كامل.

وشاركت أصالة، جمهورها بمجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها: «اللي بدّي قوله كتير والّلي بدّي أشكرهم كتار ومشاعري صعب الكلام يفسّرها.. محبتكم عشت فيها عمري كلّه متل وطن حنون طيّب.. الحفلة اللي بدّي أحكي عنها هي حفلة أحلامي فيها من محطّاتي شوي شوي واكتشفت منّ خلالها إنّنا أنتوا وأنا أكتر منّ أهل وأكتر من أصحاب».

وأضافت أصالة: «نحنا خليط منّ كلّ غالي وبتلفّ الأدوار علينا بكلّ قصّة بأغنية بنحكيها.. والأحلى إنّنا ما فينا صغير وكبير نحنا بنتجمّع طاقة وكلّنا بنكون بعمر واحد.. أنا مع الصغار عم شوف معهم بكره وبنفس الحماس معهم برسمه.. وأنا مع الكبار بساعدهم لننسى كلّ وجع مرّ علينا وسوا نتجاوزه.. الليلة اللي بدّي أحكي عنها بتساوي عمر بأكمله.. ناس كتير تعبت فيها رح أذكر منهم بعضهم».

أصالة تشكر المساهمين في نجاح العمل

واختتمت بتوجيه الشكر لكل من ساعد في إنجاح الحفل قائلا: «شكرا غازي الملاك الشّغوف المخلص الّلي عرف بحقّق الحلم.. وشكرا سابين الستّ الّلي ما صار متل إصرارها لتنجز مهمّتها بأجمل صورة وبإتقان بالغ.. ومايا الأنيقة اللي اختارت لي أحلى فساتين مناسبة للمناسبة.. شكرا أحمد الدوغجي على الصّورة الرّهيبة.. شكراً طوني صديقي الّلي دائماً سند وبيفكّر لي.. شكرا حنّونه الحنونه الّلي بتخاف عليي خوف الأمّ على بنتها ولذلك بطلع معها غير.. شكرا طوني صوايا طوّلت لي شعري ريحتني من إنتظاره يطول لحاله ومتل ما أنت دائما راقي شاطر هادي.. شكرا للعالمية سيّدة من لبنان عشقي وهواي الرّاقية ريم عكرا».