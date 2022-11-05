أصالة تحيي حفلا في المنصورة 9 ديسمبر المقبل

تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع أصالة لتحيي حفلا غنائيا في المنصورة، 9 ديسمبر المقبل، في ثاني تعاون لهما بعد حفل الماسة الذي أقيم عام 2019.

ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها مثل «شكرًا، بنت أكابر، شايفة فيك، خانات الذكريات، عايز الحق، جابوا سيرته، قد الحروف، يا مجنون، 60 دقيقة، الحقيقة، بكرة أحلى»، وغيرها من الأغاني.

واختتمت أصالة، مؤخرا، مهرجان الموسيقي العربية الذي أقيم في دار الأوبرا، وقدمت واحدة من أقوى الحفلات بالمهرجان، بحضور جماهيري كبير.

أصالة تستعد لحفلها بالسعودية

وتستعد أصالة لإحياء أكبر حفلات السعودية 24 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا كبيرا، وعددا من المفاجآت لمحبيها.

نجاح أصالة في أغنية غلبان

وطرحت أصالة مؤخرا أغنية «غلبان»، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات، وتستعد لطرح باقي ألبومها خلال الفترة المقبلة.