إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة.. بينهم 3 من أسرة واحدة

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أسفل كوبري فوه بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى المحمودية ودمنهور العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي أمام كوبري فوه في المحمودية، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بالبحيرة

وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف إلى مكان حادث تصادم السيارة الملاكي والدراجة النارية، وتبين إصابة كلا من محمد أحمد مسعد، قائد السيارة الملاكي، مقيم مركز أبو حمص، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عطية علي، 36 سنة، قائد الدراجة النارية، مقيم قرية سنبادة مركز المحمودية، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وزوجته هدير أحمد فتحي، 36 سنة، حالتها حرجة، ونجلهما مروان محمد علي، 6 سنوات.

نقل مصابي حادث تصادم السيارة الملاكي والدراجة للمستشفى

وتم نقل مصابي حادث التصادم إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية، فيما نقلت الزوجة إلى مستشفى دمنهور التعليمي نظرا لسوء حالتها الصحية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.