أول مرشحة لمنصب عمدة بالمنوفية: أسعى لحل مشكلات قريتي والاهتمام بالتعليم

في قرية أبو نشابة، التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وبخطوات واثقة ونظرات ثابتة على أهدافها، تمشي وسط أهلها الذين يدعمونها في كل مكان، هي الدكتورة «سارة زهران»، أول مرشح لمنصب عمدة بمحافظة المنوفية.

وقالت الدكتورة سارة زهران، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، إن فكرة الترشح لمنصب عمدة بمحافظة المنوفية كان عن طريق شغفها بإلهام الرئيس السيسي، وتوجهاته لتمكين الشباب و تمكين المرأة وفقا لآليات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى رغبتها في الحصول على دور مؤثر في مجتمعها الذي تتواجد فيه بمحافظة المنوفية.

منصب عمدة بمحافظة المنوفية

أشارت الدكتورة سارة زهران، أول مرشح لمنصب عمدة بمحافظة المنوفية، إلى أنها تسعى إلى الاهتمام بملفي التعليم والصحة، فضلا عن التوعية بقضايا كثيرة، من بينها، زواج القاصرات، العنف ضد المرأة، والمساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يدعمونها من أهالي قريتها.

تقبل الفكرة في المجتمع الريفي

ذكرت «زهران»، أنه يوجد بعض الأصوات السلبية، غير متقبلة للفكرة، حيث أن معظم الأشخاص يقولون أن معظم القرى المجاورة لن تتقبل هذا التغيير، لكنها ستفعله، مضيفة إلى أنها ما زالت ترغب في الحصول على منصب أول عمدة لقرية أبو نشابة، مركز السادات بمحافظة المنوفية.