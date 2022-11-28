«القاهرة الإخبارية»: روسيا تنفي الانسحاب من «زابورجيا».. وترحب بحل الأزمة مع أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، نفى التقارير التي تحدّثت عن انسحاب القوات الروسية من محطة زابوريجيا، قائلا إنّها معلومات خاطئة بهدف تشويه صورة روسيا، كما أنّ محطة «زابوريجيا» أصبحت خاضعة لإدارة موسكو، كما أكد أنّ الكرملين يرحب بأي دولة ترغب في حل الأزمة مع الأوكرانية، حيث ترغب موسكو في عدم إطالة العملية العسكرية، بسبب الخسائر الاقتصادية والبشرية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء مع الإعلامي حساني بشير، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّه لا يوجد حديث عن انسحاب القوت الروسية من المحطة، موضحًا أنّ خبراء اعتبروا أنّ استمرار وجود القوات الروسية في محطة «زابوريجيا»، وسيلة ضغط روسي على وكالة الطاقة الذرية والدول التي لها تأثير على النظام الأوكراني.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، رحب باستعداد الفاتيكان للتوسط بشأن النزاع في أوكرانيا، قائلا إنّ هناك وسائل إعلام تواصل نشر الأكاذيب بأنّ روسيا تنوي الانسحاب من زابوريجيا.