عامل يعثر على 50 ألف جنيه في حقيبة ويسلمها لرئيس الحي: لا أقبل الحرام

رغم ظروفه المادية الصعبة، إلا انه لم يقبل المال الحرام، إذ عثر عامل بسيط على 50 ألف جنية وأعادها إلى صاحبها، هو السيد حسن إبراهيم محمد، مقيم مركز الزقازيق محافظة الشرقية، 59 عاما، لديه أربعة أبناء، لكنه صمم على إعادة الأموال لصاحيها.

أوضح «السيد حسن»، خلال تقرير عرضه برنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أنه وجد الحقيبة التي يوجد بها المبلغ المفقود، حينما كان ينظف الشارع بالقرب من البحر، موضحا أنه لم يقم بعد المال خوفا من أن تسرق منه في الشارع، وبالتالي أعطى المال لرئيس الحي.

وتابع السيد حسن، أن رئيس الحي تواصل مع مدير بنك الاسكندرية، ثم تواصل مدير البنك معه، وأراد أن يقوم المدير بشكره بنفسه، و حينما ذهب إليه وجد صاحب المال المفقود في انتظاره ليشكره على أمانته العظيمة.

ذكر السيد محمد، أن رئيس الحي أهداه شهادة تقدير تكريما له على أمانته في الاحتفاظ بالمال حتى يعود لصاحبه، ناصحا جميع الناس بعدم قبول المال الحرام والذي عن طريق السرقة، وإنما السعي للوصول إلى المال الحلال الذي يملئ البيت ببركته.