«حياة كريمة»: نستعد لإعادة إعمار منازل متهالكة في 4 قرى

قال مصطفى زمزم سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، إن مؤسسة صناع الخير تستعد لمواجهة موسم الأمطار والشتاء بدعم الأسر غير القادرة في أربع قرى ومناطق شديدة الاحتياج بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بهذه القرى، بتكلفة تتجاوز 12 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية مضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة للارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا في الريف المصري، وفي إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأوضح «زمزم» في حديثه لـ«الوطن» أن أعمال إعمار تلك المنازل كاملة وتسلم إلى أصحابها بالمجان تماماً بالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية ومن خلال التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية فى الأقصر وفى واحدة من أكثر قرى المحافظة احتياجاً وهى قرية الفارسية مركز اسنا، موضحاً أنه مؤسسة حياة كريمة تستهدف كافة المنازل المتهالكة بالقرية التى ليس لها سقف أو جدرانها متصدعة لأصحابها بعد أن قامت باعادة إعمارها بشكل كامل من بناء جدران وعمل أسقف خرسانية ودهانات وأرضيات من السيراميك وحمام ومطبخ وأثاث كامل بالتعاون مع اي فاينانس وضمن برتوكول تعاون تشرف عليه نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف زمزم، توجهت سواعد أن فرق عمل صناع الخير توجهت الى قرية نجح الجسور بمركز الطود ، داخل محافظة الاقصر، لدعم الاسر الاكثر احتياجا بالقرية فى مواجهة تقلبات الشتاء وموسم الامطار باعادة اعمار المنازل المتهالكة بالقرية ايضا بالتعاون مع المصرف المتحد ولان موجات البرد القارص وموسم الامطار تتضرر منه بشده الأهالي غير القادرين فى منطقة الجبلاية بمركز طامية بالفيوم.

إعمار منازل متهالكة

واشار سفير حياة كريمة إلى أن المؤسسة تقوم بالتعاون مع المهندس للتامين بعمل إعادة إعمار للمنازل المتهالكة وتلك التى تتاثر بشدة بموسم الأمطار ليتم اعادة بناءها بشكل حضاري وتسليمها لاصحابها ليستقبلوا موسم الشتاء هم وابناءهم فى مأمن من اضراره، بالفيوم والاقصر الى اقصى جنوب مصر الى اهلنا فى النوبة وبالتعاون مع بنك القاهرة، كما تستعد للانتهاء من اعادة اعمار المنازل المتهالكة بقرى الغلالاب غرب أسوان ببناءها وفق الطرز المعمارية النوبية وبادوات ومواد صديقة للبيئة وايضا افتتاح اول مركز للتمكين الاقتصادى للمرأة النوبية وهو مركز استدامة الذى يستهدف إحياء الحرف النوبية بتدريب وتاهيل النوبيات المعليات على أحدث أساليب هذه الصناعات بعد امدادهم بمستلزمات الإنتاج وأدواته.