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«حياة كريمة» لـ قناة الحياة: 8 مليارات جنيه تكلفة 600 مشروع في مركز مطوبس بكفر الشيخ

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شريف سليمان
08:06 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور إسلام جبر منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إن مركز مطوبس بالمحافظة الوحيد الذي أدرج ضمن المرحلة الثانية من المشروع الرئاسي حياة كريمة، إذ عانى من الإهمال على مدار سنوات طويلة.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، أن مركز مطوبس به 5 وحدات محلية و18 قرية أم و187 تابعا، بإجمالي عدد مشروعات يقدر بنحو 600 مشروع، وتكلفة تقديرية تقترب من 8 مليارات جنيه.

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بقلم شريف سليمان