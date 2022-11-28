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«حياة كريمة» لـ قناة الحياة: 90% نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في مركز مطوبس بكفر الشيخ

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شريف سليمان
08:10 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور إسلام جبر منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إن مركز مطوبس يشهد 23 مشروع مياه ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، كما تم الانتهاء من توصيل خط المياه الرئيسي الذي يخدم مركز مطوبس لزيادة ضغط المياه وضمان عدم انقطاعها.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «انتهينا من وحدة الصرف الصحي، وكان هناك قرى في مطوبس ليس بها مركز صحي، وانتهينا من 48 مشروع صرف صحي بنسبة تنفيذ تقترب من 90%».

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بقلم شريف سليمان