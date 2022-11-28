منسق «حياة كريمة» بكفر الشيخ لقناة الحياة: 54 مشروعا للتعليم في مركز مطوبس

قال الدكتور إسلام جبر منسق مؤسسة حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، إنه في محور التعليم، يتم العمل ضمن المشروع الرئاسي حياة كريمة، على 54 مشروعا في مركز مطوبس، بواقع إنشاء 26 مدرسة جديدة و38 مدرسة صيانة وتوسعات لاستيعاب كثافة الطلاب.

وأضاف جبر، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «على مستوى الشباب والرياضة، فإننا نعمل في مطوبس على 15 مشروعا، سواء إنشاء جديد أو تطوير ملاعب لخدمة الشباب في القرى».

وتابع: «محور المجمعات الخدمية يعتبر هو المحور الأهم، حيث إنه بمثابة وزارة مصغرة في كل قرية، وأهلنا في الريف لن يكونوا في حاجة إلى الخروج من قراهم للحصول على الخدمات».