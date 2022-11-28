أنوشكا لـ إيمان الحصري: خناقات مسلسل راجعين يا هوى ارتجالية وعجبت الجمهور

قالت الفنانة أنوشكا، إن الفنان يحرص على التطوير والتغيير من نفسه دائما، وفي تجربة «راجعين يا هوى» كان محمد سلامة له دور كبير في نجاحها بالمسلسل: «مشاهد خناقاتي مع وفاء كانت صعبة، وبعدها لقينا الناس معجبين جدا وردود الفعل على مشاهد الخناق كانت جميلة جدا وتشجع».

أنوشكا: مبسوطة بمشاهدي مع وفاء عامر

وتابعت «أنوشكا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»: «مشاهد الخناقات مش كلها مكتوبة وكان فيها ارتجال كتير وليد اللحظة، ووفاء عامر شاطرة جدا في الارتجال، وكنت مبسوطة جدا بمشاهدي معاها ومجموعة العمل كانت رائعة، ورد الفعل من الجمهور كان جميل».

أنوشكا: الكثير من الفنانين لهم جذور أجنبية

وأشارت إلى أن الكثير من الفنانين لهم جذور أجنبية ولكن لا يمكن أن نقول إنهم أجانب مثل وردة وفايزة أحمد وعبد السلام النابلسي ودرة وهند صبري.