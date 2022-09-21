أنوشكا: مهرجان القاهرة للدراما بمثابة حبوب تشجيع للفنانين

قالت الفنانة أنوشكا، إن مهرجان القاهرة للدراما بمثابة حبوب تشجيع للفنانين، الذين يشعرون بتعب كبير للغاية خلال أداء عملهم، متابعة: «بقالنا كتير جدًا مشوفناش مهرجان بالشكل ده، الموضوع منظم جدًا من أول تدخل على الباب، وفي نفس الوقت بيكرموا الناس اللي خلف الكاميرات، وليس الفنانين فقط».

أنوشكا: الفنانون أصبح لديهم أهداف

وأضافت «أنوشكا»، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة للدراما، المقام حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات، ويذاع على شاشة «دي إم سي»، أنها كانت تتمنى تكريمها في مهرجان داخل مصر: «عمالة أقول لنفسي يا رب امتى الواحد يبقى في مستوى أنه يتكرم من بلده، بقي فيه منافسة حلوة، الفنان بيحس أنه باصص لحاجة، عاوز يعمل حاجة، عنده هدف عايز يوصل له، عاوز ياخذ ميدالية إحنا دائما بنشتغل عشان الجمهور وكل حاجة، لكن إن إحنا ننافس بعض ونبقى شايفين شغل بعض، إحنا بقينا دلوقتي نحترم شغل بعض أوي، وبنتقابل في مهرجان ونعرف نتكلم مع بعض».

أنوشكا: سعيدة بالعمل مع الفنان خالد النبوي

وعن مشاركتها في «راجعين يا هوى»، أوضحت الفنانة أنوشكا، أنها سعيدة للغاية بالعمل مع الفنان خالد النبوي: «كنت مبسوطة بالعمل مع محمد سلامة، ومحمد مالك، كانت فرصة جديدة بالنسبة لي، عمري ما كنت متخيل أنه يطلع مني الكوميديا دي كلها، كمان وفاء عامر كنت بحب أشتغل معاها وكان المفروض نشتغل مع بعض قبل كده لكن الحظ لم يحالفنا، ومحمد سلامة أضاف لي الكثير لما يكون كاتب مشهد، يقولي خدي بالك لما الواحد يعمل كذا بيعمله بالطريقة الفلانية، فبيفتح لي سكة، دائمًا كنت جريئة أني أعمل حاجة».