إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. مشاجرات وانقلاب دراجة نارية

أُصيب خلال الساعات الماضية، 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول 4 مصابين في حوادث متفرقة بنطاق محافظة كفر الشيخ.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «ع.إ.ب»، 19 سنة، من قرية محلة موسى، بمركز كفر الشيخ، بجرح قطعي بالرأس، في مشاجرة، و«و.ت.ش»، 16سنة، من حي القنطرة البيضاء، بمدينة كفر الشيخ، بجرح بالبطن فى مشاجرة، و«م.ص.م»، 17 سنة، فى انقلاب دراجة نارية بالرياض، و«م.ش.م.»، 27 سنة، فى مشاجرة.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.