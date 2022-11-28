أنوشكا لـ إيمان الحصري: «الظلم والكذب أكتر حاجة بتعصبني.. ولازم نراجع خططنا باستمرار»

قالت الفنانة أنوشكا، إن الالتزام بالقانون أمر واجب على الجميع: «مفيش حق بيضيع وفيه وراءه مطالب، والمواقف زي الشطرنج لازم نراجع خطتنا من وقت للتاني، والصوت العالي مش هو الحل، وأنا مش هادية أنا عصبية، بس تجارب الحياة جعلتنى أهدى، والظلم والكذب هما أكثر حاجة ممكن تعصبني».

تربية الكلاب والقطط

وتابعت «أنوشكا» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»: «كنت مربية كلبة وقطتين وفاصلة بينهم عشان يعيشوا بسلام، ونفسي يتعودوا على بعض ويعيشوا سوا، ومعرفتي بالكلاب أني كنت رايحة تصوير وسمعت صوت كلاب صغيرة بدون أم وكانوا جعانين، ولو أقدر أعمل حظيرة أجمع فيها كل الكلاب هعمل كده لأني بحس أن المخلوقات الجميلة دي رحيمة وطيبة».

أهمية الرحمة وتعليمها للأطفال

وخاطبت أولياء الأمور، قائلة: «الطفل اللي يتعلم يكون رحيم بكلب أو قطة لما يكبر هيكون رحيم بوالده ووالدته، والرحمة لا تتجزأ، وطول ما الإنسان صحته كويسة هو ملك من ملوك العالم».