طقس السويس اليوم الثلاثاء.. غائم جزئيًا والحرارة تسجل 22 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء في محافظة السويس، إذ يسود طقس، مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلاً، مع انتشار غيوم بشكل جزئي.

قراءات قياسات طقس اليوم الثلاثاء في محافظة السويس

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، والبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، قراءات قياسات طقس السويس اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى تسجل 22 درجة مئوية، في حين تصل درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 43%،سرعة الرياح 11كم/ساعة.

استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة لمجابهة التقلبات الجوية

يذكر أن محافظة السويس، أعلنت رفع درجة الاستعداد في مختلف أحياء المحافظة الخمسة، لمجابهة أي تقلبات في الطقس، وسط تشديدات من المحافظ اللواء عبد المجيد صقر، باستمرار تطهير بيارات صرف الأمطار، والتأكيد على جهازية، مختلف المعدات اللازمة للتدخل الفوري لمختلف الجهات المعنية حال حدوث أي طارئ في تغييرات الطقس.

وأشار بيان هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر في طقس السويس اليوم الثلاثاء، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع إلى متر واحد، واتجاه الرياح، شمالية غربية.