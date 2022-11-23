طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا مع أمطار خفيفة والعظمى تسجل 25 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس محافظة السويس اليوم، أنَّ يسود طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً وتكون الشبورة المائية صباحاً.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس، اليوم الأربعاء كالآتي:

نسبة الرطوبة 58%.

سرعة الرياح 19كم/ساعة.

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30%.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعات طقس السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، ومحافظة السويس بتكون شبورة مائية صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى السويس وسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

وتضمن البيان أنَّ حالة البحر الأحمر في طقس اليوم معتدلة وارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات محافظة السويس لمواجهة تقلبات الطقس

كانت محافظة السويس، أعلنت استمرار رفع درجة الاستعداد في مختلف الأحياء، وتطهير البلاعات الخاصة بالأمطار، ونشر سيارات شفط المياه وجهازية مختلف الجهات المعنية بالتدخل الفوري حال حدوث تقلبات جوية.