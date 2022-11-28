الأرصاد: طقس السويس غائم جزئياً والحرارة تسجل 14 درجة ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس اليوم في محافظة السويس، مشيرة إلى انتشار مكثف للسحب وانخفاض درجات الحرارة ليلاً لتصل إلى 14 درجة مئوية.

قراءات الطقس في محافظة السويس اليوم

وأكدت نتائج أجهزة الرصد الداخلية لـ طقس السويس، انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل لتصل إلى 14 درجة مئوية، مع انتشار السحب بشكل جزئي خلال ساعات النهار لتسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، فيما سجلت نسبة الرطوبة 54% وسرعة الرياح 13كم/ساعة ونسبة سقوط الأمطار10%.

استمرار استعدادات محافظة السويس لموسم الأمطار

يذكر أن محافظة السويس، أعلنت رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية وموسم الأمطار، بتطهير بلاعات الأمطار في نطاق الأحياء المختلفة، وتطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بجهازية معدات شفط المياه بالميادين المختلفة بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لمدن القناة، والتأكيد على مختلف الجهات المعنية للاستعداد للتدخل الفوري، عند حدوث أي تقلبات في الطقس.

حالة البحر الأحمر

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر سجلت ارتفاع الأمواج بين نصف متر إلى متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.