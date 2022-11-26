طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والعظمى تسجل 22 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت في السويس، موضحة وجود انخفاض في درجات الحرارة، وشبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

حالة الطقس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد، قراءات قياسات طقس السويس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 22 مئوية والصغرى 15 درجة، ونسبة الرطوبة 58% وسرعة الرياح 18كم/ساعة ونسبة سقوط الأمطار 30%.

وتضمن بيان الهيئة العامة للأرصاد، توقعات الطقس بالسويس اليوم السبت، موضحة أنه يسود طقس معتدل نهاراً مائل للبرودة ليلاً، مع تكّون الشبورة المائية صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى السويس ومدن القناة، غائم جزئيا، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والسويس، بنسبة حدوث 30% تقريبا.

كما جاءت حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

استعدادات السويس لمواجهة تقلبات الطقس

يذكر أن محافظة السويس قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة تقلبات الطقس، حيث شدد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء، بالتطهير المستمر لبلاعات الأمطار، وجهازية مختلف المعدات اللازمة للتدخل الفوري حال حدوث أي تغيرات في الطقس، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل طاقتها.