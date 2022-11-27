طقس السويس اليوم.. أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم في السويس، حيث يسود طقس غائم جزئيا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، وتكّون شبورة مائية في الصباح.

درجات الحرارة بالسويس اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى بالسويس 22 درجة والصغرى 15 مئوية، ونسبة الرطوبة 48%، وسرعة الرياح 16 كم /ساعة.

وذكر بيان صادر عن الأرصاد الجوية، أن محافظة السويس تشهد طقس غائم جزئيا، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%، مع انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 15 درجة ليلا، وتتكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى السويس.

استعدادات محافظة السويس للأمطار

وكانت محافظة السويس رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطقس المتقلب، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، باستمرار تطهير بلاعات تصريف الأمطار، وخطوط الصرف الصحي، والتأكد من عمل محطات الصرف بكامل طاقتها.