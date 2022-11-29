حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. «من متوسطة إلى رعدية»

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث يشهد الطقس انخفاض درجات الحرارة مع زيادة نسبة البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح وسط تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات مع سقوط أمطار تصل إلى 50% على مدار اليوم.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضحت الأرصاد تعرض محافظات جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية» إلى طقس مائل للبرودة في الصباح وليلاً مع تكون الغيوم الجزئية وانعدام فرص سقوط الأمطار.

طقس اليوم في الإسكندرية

فيما تشهد «مطروح، السلوم، العلمين، الحمام، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» سقوط أمطار تصل إلى 30% مع طقس مائل للبرودة ليلا ونهارا وتكون الغيوم الجزئية.

وتشهد «رفح، بورسعيد، وسط سيناء» تكون غائم جزئي مع سقوط أمطار 30% وطقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا.

طقس اليوم الثلاثاء

فيما جاء طقس اليوم الثلاثاء في جنوب سيناء والبحر الأحمر لطيف ليلا ونهارا مع سقوط أمطار نسبة 50%، تكون متوسطة إلى رعدية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وجاء طقس اليوم الثلاثاء في محافظات «المنيا، سوهاج، الفيوم، الفيوم» مائل البردة في الساعات الأولى من الصباح لطيف نهارا مائل إلى البرودة ليلا وسقوط أمطار 30% .

فيما تشهد محافظات جنوب الصعيد «قنا، الأقصر، أسوان» طقسا مائلا للبرودة في الصباح، مائلا إلى الحرارة غائم جزئيا مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

درجات الحرارة في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم في مصر، سجلت أعلى درجة حرارة للعظمى في محافظة الأقصر وسجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 19 درجة.