وفاة خالة رزان مغربي.. نعتها بكلمات مؤثرة

أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة خالتها، ونعتها بكلمات مؤثرة.

وقالت رزان مغربي: البقاء لله، الله يرحم خالتي رحً اشتاقلك بكل التفاصيل والذكريات، مرام زياد الله يرحم ست الكل في الجنة يا رب.

مسلسل الضاحك الباكي

يذكر أن رزان مغربي تشارك في مسلسل الضاحك الباكي من بطولة عمرو عبدالجليل الذي يجسد دور الفنان نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي في دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، والفنانة رزان مغربي، التي تلعب دور بديعة مصابني، والعمل من إخراج محمد فاضل ومن تأليف محمد الغيطي.

وتدور أحداث المسلسل عن قصة حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده عام 1892، وحتى وفاته في عام 1949، ويدور في فلكها حكايات الراحل مع الفن والمسرح والسينما.