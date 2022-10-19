من صباح إلى رزان مغربي.. فنانات عرب حصلن على الجنسية المصرية

تحتفل الفنانة رزان مغربي، بحصولها على الجنسية المصرية خلال الساعات الماضية، بعد زواجها من رجل الأعمال المصري ناجي جبران، إذ عبرت عن سعادتها بإصدار بطاقة الرقم قومي في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الجنسية المصرية شرف كبير»، لتنضم بذلك إلى قائمة من الفنانات العرب اللاتي تحملن الجنسية المصرية.

قبل الفنانة رزان مغربي.. فنانات حملن الجنسية المصرية

تضم قائمة الفنانات العرب الحاصلات على الجنسية المصرية، قبل الفنانة رزان مغربي، عدد من الأسماء، أبرزهن كارول سماحة التي أعلنت حصولها على الجنسية في حفلها على مسرح المنارة عام 2019، واحتفلت خلال الحفل بحصولها على الجنسية قائلة: «أول بلد عربي احتضني بعد لبنان هي مصر»، وحصلت عليها بعد سنوات من زوجها من رجل الأعمال وليد مصطفى، بالإضافة إلى الفنانة التونسية هند صبري التي تحمل الجمسية المصرية كونها متزوجة من مصري.

وتعتبر المغربية سميرة سعيد، إحدى أقدم الفنانات اللاتي يحملن الجنسية المصرية، إذ حصلت عليها في التسعينيات خلال فترة زواجها من الموسيقار هاني مهنا، كما حصلت الفنانة الجزائرية وردة على الجنسية بسبب زواجها من الموسيقار بليغ حمدي، وسبقها الفنانة اللبنانية الراحلة صباح في عهد الرئيس محمد أنور السادات.

حصلت الفنانة المغربية جنات على الجنسية المصرية، في 2020، بعد زواجها من المحامي المصري محمد نعمان، التي أنجبت منه ابنتيها، وكشفت في ذلك الوقت حرصها على المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على «إنستجرم» وهي تدلى بصوتها في الانتخابات.

الفنانة رزان مغربي تجسد بديعة مصابني

تعيش الفنانة رزان مغربي، حالة من النشاط الفني، حيث تجسد شخصية الراقصة بديعة مصابني ضمن أحداث مسلسل «الضاحك الباكي» عن السيرة الذاتية للفنان الكبير نجيب الريحاني، بطولة عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل، والمقرر عرضه قريبا على شاشة قنوات «CBC».