رزان مغربي تنشر صورة جواز سفرها المصري بعد حصولها على الجنسية: تحيا مصر

كشفت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صورة جواز سفرها المصري بعد حصولها على الجنسية المصرية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر».

وغردت رزان في تعليقها على صورة جواز سفرها قائلة: «بكل فخر تحيا مصر».

وأعربت رزان مغربي عن سعادتها بحصولها على الجنسية المصرية، مؤكدة لـ«الوطن» أنها تعتبر مصر دوما بلدها، خاصة مع حالة الحب المتبادلة التي تجمعها بالمصريين.

وفي سياق مختلف، تتابع رزان مغربي ردود الفعل عن مشاركتها في بطولة مسلسل «الضاحك الباكي» المعروض حاليا عبر إحدى القنوات الفضائية، والذي يتناول قصة حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني.

رزان مغربي تجسد دور الراقصة بديعة مصابني

وتجسد رزان شخصية الراقصة بديعة مصابني التي كانت من الشخصيات المؤثرة في تاريخ نجيب الريحاني، إذ تدور أحداث المسلسل عن قصة حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عامًا في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

أبطال مسلسل «الضاحك الباكي»

ويشارك في بطولة «الضاحك الباكي» عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، مصطفى شوقي، هاجر الشرنوبي، ياسر الطوبجي، محمد سليمان، محمد صلاح آدم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.