رزان مغربي: فخورة بالحصول على الجنسية المصرية

أعربت الفنانة رزان مغربي عن سعادتها بالحصول على الجنسية المصرية، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها فخورة وممتنة للشعب المصري.

وقالت رزان مغربي إنها حصلت على الجنسية المصرية، اليوم الثلاثاء، مضيفة «فخورة بالحصول عليها، وأشعر دوما أنني مصرية الهوى، خاصة أنني عشت على أرضها لسنوات، والشعب المصري بطبعه مضياف».

وتواصل الفنانة رزان مغربي، تصوير دورها في مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني، وتجسد فيه دور الراقصة بديعة مصابني، وتشارك في البطولة أمام الفنان عمرو عبد الجليل، الذي يجسد شخصية الريحاني، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج محمد فاضل.