فنان على كرسي المذيع.. أشرف عبدالباقي: نجوم مسرح مصر بدايتهم في برنامج

يسعى دائما للحاق بالتجارب الجديدة والثرية ليقدم من خلالها كل ما هو جديد بأسلوبه وطريقته المحببة لدى قطاع كبير من المصريين والعرب، فدائما ما تكتب لأعمال الفنان أشرف عبد الباقي التميز والنجاح بعد وضع بصمته عليها، ومن أبرزها مسرحيات «تياترو مصر» والتي تغيرت فيما بعد لتصبح «مسرح مصر».

أشرف عبد الباقي يقدم تجربة جديدة

بعد نجاح الفنان أشرف عبدالباقي في المسرح، ظهر في شهر أكتوبر عام 2018، في تجربة مختلفة عبر تقديم برنامج منوعات على شبكة قنوات «الحياة» باسم «قهوة أشرف»، واستضاف فيه العديد من الفنانين، وتحدث معهم عن حياتهم الشخصية والفنية أيضا.

لم يعتمد الفنان عبدالباقي على استضافة الفنانين المعروفين فقط بل ظهر معه أيضا نماذج شبابية ناجحة في الأعمال الحرة وقدموا تجارب جديدة ومميزة، وكان حريصا على حث الشباب بضرورة العمل والاجتهاد حتى يحصلوا على ما يريدونه، وفي إحدى حلقاته نصحهم، قائلا: «انزلوا اشتغلوا، متشكوش حالكم كتير ودوروا على الحلول، ومترموش نتيجة التجارب على الظروف».

أشرف عبد الباقي كان حريصا على تبني المواهب الشابة

ومن بين الفنانين الذي استضافهم «عبدالباقي» في برنامجه الذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر بعد عرض أولى حلقاته، الفنان محمد هنيدي، محمود البزاوي، مصطفى خاطر، سليمان عيد، طاهر أبو الليل، ويزو، سامح حسين، صلاح عبدالله، أحمد السعدني، شيماء سيف، أحمد رزق، سلوى خطاب، منة عرفة، حمدي الميرغني وأمير كرارة.