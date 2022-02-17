ذوو الهمم يروون كواليس أول عمل مسرحي لهم مع أشرف عبدالباقي

تُصنف مسرحية «كنز الدنيا»، كأول وأكبر عمل مسرحي يضم مجموعة كبيرة من المواهب الشابة من ذوي الهمم المتميزين علميا ورياضيا في مختلف المجالات، من إخراج الفنان أشرف عبدالباقي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كواليس مشاركة ذوي الهمم في العرض المسرحي

أبطال مسرحية «كنز الدنيا»، يروون لـ«الوطن»، كواليس مشاركتهم في العرض المسرحي، حيث قالت أميرة سعيد، إنّ هذا العرض لم يكن العمل الفني الأول لها، وسبق وأن غنت تتر مسلسل «القضية 404»، أول مسلسل يعبر عن ذوي الهمم، كما أنه كان السبب في اختيارها مغنية للعرض المسرحي، موضحة أنها سعدت بالعمل مع النجم أشرف عبد الباقي: «الشغل مع أستاذ أشرف حاجة كدا في منتهى الروعة»، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تعبر عن ذوي الهمم ومعاناتهم وعن واقعهم الحقيقي، كما أنّ المسرحية تعبر عن الأمل للتأكيد على عدم وجود ما يعوقهم عن تحقيق أحلامهم.

رسالة مسرحية كنز الدنيا

وأضاف محمد الحسيني، أحد أبطال العرض المسرحي من متلازمة داون، وسباح المانش ومنسق أنشطة وشئون ذوي الهمم، أنه اشترك في مسلسل القضية 404 من قبل، وتم اختياره لأداء شخصيته الحقيقية في المسرحية كقاهر المانش ومتحدث من قبل وزارة الشباب والرياضة وغيرها من إنجازاته: «بحب التمثيل وبحب أستاذ أشرف وفرحان بالتمثيل معاه»، وعبر عن شكره للدولة على جهودها في دمج ذوي الهمم سواء في العمل أو الدراسة، وأيضا وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة: «إحنا بقينا جمهورية جديدة، إن إحنا كنز الدنيا فعلا وقد التحدي».

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت والدة «يحيى عماد»، راقص باليه إلى أنه سبق وأن أخرج فيلم قصير بعنوان «الحبل»، يتحدث عن معاناة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما اشترك في مسلسل القضية 404، وأخيراً العرض المسرحي «كنز الدنيا»، الذي يشارك فيه كبطل رئيسي وراقص بالية.

ولفتت إلى أن ابنها كان يتمنى العمل مع النجم أشرف عبد الباقي مخرج المسرحية، وأجرى الاختبارات الخاصة بالانضمام للمسرحية، وحاز إعجاب الجميع بشدة خاصة الفنان أشرف عبدالباقي.