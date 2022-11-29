فحص 847 مواطنا في قافلة طبية بقرى الدقهلية ضمن «حياة كريمة»

أطلقت مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع وزارة الصحة، القافلة الطبية الشاملة بمحافظة الدقهلية لخدمة أهالي مركز شربين وقرية أم الرزق.

واستمرت قافلة حياة كريمة على مدار أيام 27 و28 و29 نوفمبر، وتضم 15 عيادة طبية مختلفة تقدم الكشف وصرف العلاج بالمجان.

وتضمنت القافلة ندوات تثقيفية مختلفة عن العناية بالفم والأسنان، والكشف المبكر للأورام، والرضاعة الطبيعية، وفيروس كورونا، والتطعيمات الدورية، والأمراض المزمنة والنظافة الشخصية.

وجاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق القوافل العلاجية بالدقهلية، وبحضور الدكتورة أميمة رمضان المنسق الطبي لمؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، إلى جانب الفريق الميداني للمبادرة بمركز شربين.

54 مشروعا داخل مركز مطوبس

وفي سياق آخر، قال الدكتور إسلام جبر، مسؤول مبادرة حياة كريمة في كفر الشيخ، إن هناك عمل جاد في محور التعليم يتضمن مشرعات عددها 54 مشروعا داخل مركز مطوبس، بواقع نحو 26 مدرسة مشيدة، وعدد 38 مدرسة تم العمل بها على الصيانة والتوسعة من أجل أن تستوعب الكثافة الطلابية هناك.

15 مشروعا للشباب والرياضة

وأوضح «جبر»، خلال حديثه في برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية الحياة، أن حياة كريمة تعمل في مطوبس على صعيد الشباب والرياضة في 15 مشروعا، تتضمن إنشاء مشروع جديد أو تطوير ملاعب الألعاب المختلفة وذلك لخدمة هؤلاء الشباب داخل القرى.