مصر تودع طوابير الأنابيب.. وقرى «حياة كريمة» أبرز المستفيدين

استغلت مصر فرصتها فى التوسع فى دورها كمركز إقليمى لتداول الغاز والبترول والاهتمام بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعى للدول الأوروبية، إلا أن هذا جعلها تضع فى الاعتبار تنامى احتياجات السوق المحلية المصرية من الغاز الطبيعى، خاصة مع تركيز الدولة على توفير نفقات الاستيراد للمواد البترولية مثل البوتاجاز، وكذلك لخفض الانبعاثات التى تنتج عن استخدام طاقات أحفورية غير صديقة للبيئة.

وحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، فإنها تعمل بشكل كبير على إتاحة جميع الخدمات لجميع المواطنين بنفس الكفاءة والجودة، حيث عملت الوزارة على توصيل الغاز الطبيعى للعديد من المناطق، ومنها القرى والمناطق الأكثر احتياجاً التابعة لمبادرة حياة كريمة. وأضافت أن توصيل الغاز الطبيعى لجميع المواطنين يعد ميزة واستدامة للخدمة للأشخاص وتجنبهم المخاطر التى تنتج عن استخدام أنواع الوقود الأخرى، حيث يعتبر الغاز الطبيعى أوفر للمواطنين، نظراً لتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وكذلك آمن من خلال تركيبه بأفضل معايير الأمان والسلامة.

وأشارت الوزارة إلى أن توصيل الغاز الطبيعى يوفر على الدولة والمواطن من خلال تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج واستخدام بديل أرخص يوفر على المواطنين بدلاً من أنابيب البوتاجاز، وعقب زيادة أعداد توصيل الغاز الطبيعى للمدن انتهت أزمة أنابيب البوتاجاز واختفت مشاهد «طوابير الأنابيب». وقال الدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إنه من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تم إطلاق تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للعديد من القرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى يناير 2021، كما تم تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بهذه القرى بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى التى لم يدخلها الغاز، وهو ما ساهم فى تنمية هذه القرى، ومن المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالى أكثر من 1450 قرية خلال المرحلة الأولى فقط، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 118 قرية، وجارٍ تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز إلى 515 قرية أخرى بالإضافة إلى إدراج 796 قرية ضمن خطة توصيل الغاز عقب تنفيذ وصلات الصرف الصحى بها.

وأضاف جلال، خلال تقرير لـ«إيجاس»، أن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز إليها من خلال المبادرة والمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بلغ أكثر من 13.5 مليون وحدة سكنية حتى الآن، منها حوالى 1.15 مليون وحدة سكنية تم التوصيل لها خلال العام الحالى؛ ما يرفع العبء عن الدولة فى تدبير 250 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً للوحدات التى تم توصيلها منذ بدء النشاط، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 2468 مستهلكاً تجارياً و153 مستهلكاً صناعياً.

«البترول»: 60 مليون مواطن يحصلون على خدمات الغاز المنزلى على مستوى الجمهورية

وخلال 8 سنوات تم تحقيق طفرة كبيرة فى توصيل الغاز للمنازل بتوصيله إلى 7.3 مليون وحدة سكنية، وهذا يفوق ما تم توصيله خلال 34 عامًا منذ عام 1980 والذى بلغ 6.2 مليون وحدة سكنية. وساعد على ذلك مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية التى أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة. ومن جانبه، قال المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، إنه تم مؤخراً إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية بعدد من القرى، منها قرية المناجاة الكبرى بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد انتهاء شركة مودرن جاس من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). وتناشد شركات توصيل الغاز الطبيعى المواطنين سرعة وأهمية التوافد والتعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادتهم من هذه الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك، فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية.