«صحة الإسكندرية»: تدريب 6 فرق للانتشار السريع ومواجهة الكوارث

قالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن انتهوا من إعداد وتدريب 6 فرق للانتشار السريع في مواجهة الكوارث تتمركز في مستشفيات رأس التين والعامرية والجمهورية وأبو قير وبرج العرب، يتكون كل فريق من ستة أفراد من بينهم أربعة أطباء في تخصصات الجراحة، وأطباء عظام وباطنة وأطفال، واثنين من طاقم التمريض.

وأضافت وكيل صحة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن الغرض من هذا الفريق هو توفير العناية الطبية عن طريق تأسيس محطة طبية متقدمة في أقرب موقع آمن ملائم لأي كارثة قد تقع، للبدء في عمليات الفرز الأولي والإنعاش والمساعدة في نقل المصابين للمستشفيات حسب الأولوية الطبية ورفع المعلومات إلى القيادات الصحية في حالة الأزمات.

الطب العلاجي: الفرق مستعدة للتدخل الفوري

من جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد، وكيلة مديريه الشؤون الصحية للطب العلاجي، إن الفرق الستة أصبحت حاليًا على أتم استعداد للتدخل الفوري فى حالات الأزمات والكوارث، كما تم إجراء مناورتين يوم السبت الماضي، بغرض اختبار استعداد تلك الفرق وقدرتها على التدخل السريع.

مناورات للوقوف على جودة فريق الانتشار السريع

ولفتت إلى المناورة الأولى لسيناريو انهيار بأحد المباني القديمة بمنطقة غرب الطبية بعدد مصابين أكثر من 15 مصابًا، وتم استدعاء فريق الانتشار السريع والاستجابة الفورية لمكان الحادث من مستشفى الجمهورية العام، والمناورة الثانية عباره عن سيناريو لحدث تصادم بين سيارتىن ميكروباص بمنطقه العامرية بعدد مصابين متوقع فوق ال 20 مصاب وتم استدعاء فريق الانتشار السريع والاستجابة الفورية لمكان الحدث من مستشفى العامرية العام.

وأشارت إلى اجتماع تم عقده قبل ذلك بثلاثة أيام بقاعة مستشفى الحميات، ضم وكيلى المديرية وقياداتها ومديري المستشفيات ومديري عموم المناطق للتأكيد على دور فرق الانتشار السريع والاستجابة الفورية.