موعد مباراة هولندا وقطر اليوم.. «العنابي» يسعى لحفظ ماء الوجه بـ3 نقاط

رغم أنّ منتخب قطر الشهير بـ«العنابي»، هو صاحب الأرض المستضيفة لمونديال 2022، إلا أنّه الوحيد بين المنتخبات العربية الذي لم يحقق أي نتائج جيدة تؤهله للاستمرار في المنافسة، بعد تعرّضه للهزيمة في مباراتين أمام منتخبي الإوكوادر والسنغال.

ويسعى «العنابي» للفوز على منتخب هولندا اليوم، والحصول على 3 نقاط لحفظ ماء الوجه قبل أن يودع البطولة نهائيا، خاصة أنّه حال الخسارة الثالثة اليوم، يصبح أول منتخب في تاريخ مونديال كأس العالم تقام البطولة على أرضه ووسط جماهيره، ويخرج بـ«صفر نقاط».

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الهولندي لقاء اليوم بـ4 نقاط، من مباراتين سابقتين، حيث فاز على منتخب السنغال وحصل على أول 3 نقاط، وتعادل مع منتخب الإكوادور، وحال فوزه اليوم على منتخب قطر، يصبح بحوزته 7 نقاط يتصدر بها المجموعة، ويحصل على بطاقة التأهل للدور الـ16.

موعد مباراة هولندا وقطر اليوم

تذاع مباراة منتخبي هولندا وقطر اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر وهولندا

تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت المفتوحة، وقناة الكأس القطرية المفتوحة، عبر التردات التالية.

تردد قناة بين سبورت: 11054 - أفقي - معدل ترميز 27500.

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة: 11919- أفقي - معدل ترميز 27500.