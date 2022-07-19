مدرب منتخب قطر للاسكواش: مصر الأفضل عالميا في اللعبة (فيديو)

أعرب محمود مرعي، رئيس الوفد السوداني المشارك ببطولة بالم هيلز العربية الدولية المفتوحة للإسكواش للناشئين والناشئات، عن سعادته الكبيرة باختيار السودان كضيف شرف، موجّهًا الشكر لمصر والقائمين على الرياضة بها.

السودان كضيف شرف

وقال رئيس الوفد السوداني المشارك ببطولة بالم هيلز العربية الدولية المفتوحة للاسكواش للناشئين والناشئات، خلال تصريحات تلفزيونية مع المراسل محمود جميل، ببرنامج «صباح الخير يا مصر» الذي يقدمه الإعلاميين أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية، والقناة الأولى: «سعداء لاختيار السودان كضيف شرف، بجانب اليونان والهند، ونتوقع أن تكون هذه البطولة ناجحة جدًا في ظل الاستقبال والتجهيزات الرائعة، ويكفي أنّ البطولة ستنظم في القاهرة عاصمة الاسكواش في العالم».

الحالة الصحية والبدنية للاعبين

وفي هذا الصدد، قال أحمد عادل، أخصائي علاج طبيعي بالبطولة، إنّ هناك متابعة للحالة الصحية والبدنية للاعبين، وفي ظل الحجم الكبير للمشاركة، ونستهدف الحفاظ على اللاعبين من أي إصابات واكتشافها من البداية.

مصر الأفضل عالميا في الاسكواش

وفي سياق متصل، أعرب كابتن هاني عودة، مدرب منتخب قطر للاسكواش، عن سعادته بالمشاركة في بطولة بالم هيلز العربية الدولية المفتوحة للاسكواش للناشئين والناشئات، موضحا أنّ مصر الأفضل عالميا في لعبة الاسكواش: «نستفيد كثيرا بالمشاركة في هذه البطولة والاحتكاك باللاعبين المصريين».

وواصل مدرب منتخب قطر للاسكواش: «مصر طول عمرها بطولاتها كبيرة، وأي دولة تستفيد من التواجد والمشاركة في البطولات المقامة بمصر».