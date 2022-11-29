جدول امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي الأزهري.. تبدأ 1 يناير

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الأزهري بقسميه العلمي والأدبي، الذي يبدأ يوم الأحد الأول من شهر يناير 2023 المقبل.

وأشار بيان صادر عن المنطقة الأزهرية في أسيوط، اليوم الثلاثاء، إلى أن جدول الامتحانات، جاء على النحو التالي:

امتحانات الصف الأول الثانوي «علمي»

الأحد 1 يناير: امتحان الفقه لمدة ساعة ونصف وامتحان الجبر وحساب المثلث لمدة ساعة ونصف أيضا.

الإثنين 2 يناير: امتحان البلاغة لمدة ساعة ونصف وامتحان الهندسة لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 3 يناير: امتحان القرآن الكريم لمدة ساعة ونصف وامتحان الصرف لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 4 يناير: امتحان اللغة الاجنبية لمدة ساعتين ونصف وامتحان الإنشاء لمدة ساعة واحدة

الخميس 5 يناير: امتحان الكيمياء لمدة ساعة ونصف وامتحان الثقافة الإسلامية لمدة ساعة ونصف

الأحد 8 يناير: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة لمدة ساعة ونصف والتربية الفنية لمدة ساعة واحدة

الإثنين 9 يناير: امتحان النحو لمدة ساعة ونصف وامتحان التوحيد لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 10 يناير: امتحان التفسير وعلومه لمدة ساعة ونصف وامتحان الفيزياء لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 11 يناير: امتحان الحديث وعلومه لمدة ساعة ونصف وامتحان الأحياء لمدة ساعة ونصف.

الصف الأول الثانوي «أدبي»

الأحد 1 يناير: امتحان الفقه لمدة ساعة ونصف وامتحان علم النفس لمدة ساعة ونصف.

الإثنين 2 يناير: امتحان البلاغة لمدة ساعة ونصف وامتحان المنطق لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 3 يناير: امتحان القرآن الكريم لمدة ساعة ونصف وامتحان الصرف لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 4 يناير: امتحان اللغة الاجنبية الأولي لمدة ساعتين ونصف وامتحان الإنشاء لمدة ساعة واحدة.

الخميس 5 يناير: امتحان الجغرافيا لمدة ساعة ونصف وامتحان الثقافة الإسلامية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 8 يناير: امتحان الأدب والنصوص والمطالعة لمدة ساعة ونصف وامتحان التربية الفنية لمدة ساعة واحدة.

الإثنين 9 يناير: امتحان النحو لمدة ساعة ونصف وامتحان التوحيد لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 10 يناير: امتحان التفسير وعلومة لمدة ساعة ونصف وامتحان التاريخ لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 11 يناير: امتحان الحديث وعلومة لمدة ساعة ونصف واللغة الاجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.