«المعاهد الأزهرية»: بدء اختبارات مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم السبت

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، موعد اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، وتبدأ الامتحانات من السبت 12 نوفمبر الجاري، حيث تم تجهيز مقار اللجان وتوفير أجهزة الحاسب الآلي وتدريب وتأهيل منسقي اللجان على كيفية تطبيق معايير المسابقة.

الاختبارات الشفوية الإلكترونية

ويبدأ طلاب المكاتب الأهلية وطلاب الرواق الأزهري اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن، شفوية إلكترونية اعتبارًا من السبت وحتى الجمعة 25 نوفمبر الجاري على أن يبدأ طلاب المعاهد الأزهرية الاختبارات اعتبارًا من السبت 26 نوفمبر الجاري حتى الجمعة 9 ديسمبر المقبل.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المتقدمين على ثلاث مراحل:

- يتم ترشيح الحاصلين على 80 درجة فأكثر للتصفيات المؤهلة، لاختيار الفائزين على مستوى المناطق وتأهيلهم للتصفيات النهائية بالقاهرة لتحديد الفائزين بالمراكز العشر الأولى على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه المسابقة برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومتابعة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم

جدير بالذكر، أن مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم هي مسابقة قرآنية سنوية برعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، تشرف عليها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ويشارك فيها طلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري، حيث وصل عدد المتقدمين للمسابقة هذا العام إلى 177.851 منهم عدد 11,846 في المستوى الأول فقط الخاص بإتقان حفظ القرآن الكريم مع حسن التلاوة.

تأتي هذه المسابقة في إطار ترسيخ الدور الحضاري للأزهر الشريف في المحافظة على الريادة المصرية في حفظ القرآن الكريم ورعاية أهله.