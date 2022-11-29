الكشف على 1232 مريضًا ضمن قافلة «حياة كريمة» في الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالقرية الثانية بمنطقة بنجر السكر التابعة لمركز برج العرب يومي الأحد والاثنين الماضيين.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 6 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية وتنظيم الأسرة.

مشاركة 45 عضوا من صحة الإسكندرية في القافلة

وأوضحت وكيلة الوزارة، أنه شارك في القافلة 45 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقي العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.

تحويل 16 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزي

وأوضحت «طهيو»، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1232 مريضا من أهالي القرية تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 16 حالة إلى مستشفى برج العرب المركزي لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير، منسق القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 188 تحليلا طبيبا بمعمل الدم، 113 تحليلا بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية، علاوة على فحص 48 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحي لعدد 769 مواطنا من أهالي القرية في عدد من الموضوعات الصحية.