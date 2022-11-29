موعد صرف معاش ديسمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

تبدأ ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد، صرف معاش ديسمبر 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاشات، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أن صاحب المعاش يمكنه تحويل معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بعد التوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها لفتح محفظة إلكترونية.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1700 جنيها

وأوضحت التأمينات الاجتماعية في تقرير صادر عنها، أنّ الحد الأدنى لمعاش المواطن، الذى ينتهى خدمته بداية من شهر يناير 2023 سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، مشيرة إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بداية من يناير 2023، ليكون 1700 جنيه بدلا من 1400، إضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 10900 جنيه بدلا من 9400 جنيه.

ولفت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى وجود آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لتحسين قيمة المعاشات للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر

وتزامنًا مع انطلاق صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، بعد غد الخميس، أعلن بنك ناصر الإجتماعي تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر، وفقًا لخطة الدولة في استبدال منظومة بطاقة المعاشات والمرتبات بأخرى تعتمد على ميزة «المدفوع مقدمًا»، مشيرا إلى أنّ كارت ميزة يتيح السحب النقدي، كما يتيح السداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو مختلف التعاملات المالية الآخرى محليًا.