الأمم المتحدة تتوقع تراجع نشاط الشحن العالمي في 2023: الأزمات ستهدأ

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تفقد وتيرة نشاط الشحن العالمي، زخمها العام المقبل، حيث تضعف الاضطرابات الاقتصادية، وتهدأ وتيرة الأزمة في أوكرانيا، ويتراجع تأثير الوباء على آفاق التجارة.

وأضاف المؤتمر، في تقرير: «تتوقع أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي، أكثر في عام 2023، بعد عام من الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم»، وفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية.

ومن المرجح أن يؤثر التباطؤ على الشحن، الذي ينقل أكثر من 80% من التجارة العالمية، على الرغم من أن أسعار شحن الناقلات قد تظل مرتفعة.

تباطؤ معدل النمو

أشار التقرير، إلى أنه بالنسبة للفترة الإجمالية 2023-2027، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو سنويًا 2.1%، وهو معدل أبطأ من متوسط ​​العقود الثلاثة السابقة، البالغ 3.3%، منوها إلى أن المخاطر السلبية تلقي بثقلها على هذه التوقعات.

وتابع: «أن التعافي في النقل البحري واللوجستيات، معرض الآن للخطر، بسبب الأزمة في أوكرانيا، واستمرار قبضة الوباء، والقيود المستمرة على سلسلة التوريد، واقتصاد التبريد الصيني وسياسة انعدام كوفيد، إلى جانب الضغوط التضخمية والتكلفة».